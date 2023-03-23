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1 час назад

Мишустин высказался об отмене ЕГЭ

Lenta.ruиещё 4

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует очень серьезного обсуждения. Так об этом высказался премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Мишустин высказался об отмене ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

По словам главы кабмина, ЕГЭ является мощным социальным лифтом для жителей российских регионов, которые хотят поступить в ведущие университеты.

«Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно их системно рассматривать. Но то, что касается отмены ЕГЭ, это требует очень серьезного обсуждения», — заявил Мишустин.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в России существует общественный запрос на отмену этого экзамена, поэтому обсуждение отказа от ЕГЭ должно состояться.

Общество,Михаил Мишустин,Вячеслав Володин,Госдума,
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