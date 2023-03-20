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Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Государственный визит Си в Россию продлится с 20 по 22 марта. В Москве он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на полной реализации зерновой сделки - чтобы большинство продукции попадало в нуждающиеся страны, а не в Европу. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление президент сделал на Международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире», проходящей в Москве.
Опубликована неизвестная до сих пор подробность боев за остров Змеиный в мае 2022 года.
После того, как украинский гарнизон острова в полном составе сдался в плен, на него высадились российские солдаты. Но ВСУ не оставляли попыток вернуть стратегически важный клочок суши в Черном море, не считаясь с потерями. Зеленский приказал вернуть остров к 9 мая, украинцы старались, потеряли много спецназа и авиации, но распоряжение своего президента выполнить не смогли.
В Кремле спокойно отнеслись к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что оно никак не повлияло на работу российского лидера и его администрации.
Взрыв произошел на газовом узле в Центральном районе Симферополя, его мощность составила до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, неизвестные лица проникли за забор и заложили взрывчатку. Отмечается, что в результате повредилась металлическая труба, рядом была обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров.
В Twitter президента США Джо Байдена появился пост, озадачивший пользователей. Политик опубликовал фото своего кабинета с надписью «Верьте» над дверью и подписал снимок словом «Завтра».
«Что, черт возьми, означает «завтра»? Еще одно мероприятие в стиле «Северных потоков»?» - написала Джейн Адамс.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о падении банка UBS вслед за Credit Suisse. Это произойдет из-за позиции властей Швейцарии, которые перестают придерживаться нейтралитета, заявил он в своем Telegram-канале.
Так, по словам бизнесмена, правительство этой страны, вероятно, «утопит» данный финансовый холдинг.
Над резиденцией российского посла в Таллине вместо флага России теперь развивается флаг Эстонии. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местное издание ERR, со входных ворот также исчез российский герб.
Бывший прокурор Московской области Борис Наместников покончил с собой в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает «МК».
В воскресенье, 19 марта, тело 90-летнего почетного пенсионера прокуратуры нашла его супруга в ванной комнате. Предсмертной записки мужчина не оставил.
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о продлении на три года срока действия водительских удостоверений, которые истекают в этом году. Об этом пишет ТАСС.
«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», — заявил Колокольцев в ходе расширенной коллегии министерства.