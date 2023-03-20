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Си Цзиньпин прибыл в Россию

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Государственный визит Си в Россию продлится с 20 по 22 марта. В Москве он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин озвучил ключевое требование России по зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на полной реализации зерновой сделки - чтобы большинство продукции попадало в нуждающиеся страны, а не в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление президент сделал на Международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире», проходящей в Москве.

Появились подробности боев за остров Змеиный в 2022 году

Опубликована неизвестная до сих пор подробность боев за остров Змеиный в мае 2022 года.

После того, как украинский гарнизон острова в полном составе сдался в плен, на него высадились российские солдаты. Но ВСУ не оставляли попыток вернуть стратегически важный клочок суши в Черном море, не считаясь с потерями. Зеленский приказал вернуть остров к 9 мая, украинцы старались, потеряли много спецназа и авиации, но распоряжение своего президента выполнить не смогли.

Песков рассказал о реакции Кремля на решение МУС об "аресте" Путина

В Кремле спокойно отнеслись к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что оно никак не повлияло на работу российского лидера и его администрации.

СМИ: газопровод попытались подорвать в Симферополе

Взрыв произошел на газовом узле в Центральном районе Симферополя, его мощность составила до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, неизвестные лица проникли за забор и заложили взрывчатку. Отмечается, что в результате повредилась металлическая труба, рядом была обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров.

Байден опубликовал загадочный твит со словом «верьте»

В Twitter президента США Джо Байдена появился пост, озадачивший пользователей. Политик опубликовал фото своего кабинета с надписью «Верьте» над дверью и подписал снимок словом «Завтра».

«Что, черт возьми, означает «завтра»? Еще одно мероприятие в стиле «Северных потоков»?» - написала Джейн Адамс.

«UBS пойдет под откос»: Дерипаска о банковском кризисе в Швейцарии

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о падении банка UBS вслед за Credit Suisse. Это произойдет из-за позиции властей Швейцарии, которые перестают придерживаться нейтралитета, заявил он в своем Telegram-канале.

Так, по словам бизнесмена, правительство этой страны, вероятно, «утопит» данный финансовый холдинг.

Над резиденцией российского посла в Таллине подняли эстонский флаг

Над резиденцией российского посла в Таллине вместо флага России теперь развивается флаг Эстонии. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местное издание ERR, со входных ворот также исчез российский герб.

Бывший прокурор Московской области покончил с собой

Бывший прокурор Московской области Борис Наместников покончил с собой в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает «МК».

В воскресенье, 19 марта, тело 90-летнего почетного пенсионера прокуратуры нашла его супруга в ванной комнате. Предсмертной записки мужчина не оставил.

В России продлили срок действия водительских прав

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о продлении на три года срока действия водительских удостоверений, которые истекают в этом году. Об этом пишет ТАСС.