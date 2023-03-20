Байден опубликовал загадочный твит со словом «верьте»

В Twitter президента США Джо Байдена появился пост, озадачивший пользователей. Политик опубликовал фото своего кабинета с надписью «Верьте» над дверью и подписал снимок словом «Завтра».

«Что, черт возьми, означает «завтра»? Еще одно мероприятие в стиле «Северных потоков»?» - написала Джейн Адамс.

Twitter

Также пользователи обратили внимание, что надпись «Верьте» выполнена в цветах украинского флага, поэтому речь может идти о новой помощи Украине. А один из комментаторов предположил, что Байден ждет нового выпуска телешоу.

«Американцы: что Байден собирается делать с крахом банковской системы, надвигающейся Третьей мировой войной, вторжением на нашу южную границу и разрушительной инфляцией? Байден: Я так взволнован новым сезоном телешоу, что повешу вывеску перед Овальным кабинетом!» - написал в твиттере Дэнил Бостик.

«Завтра ты все еще будешь худшим президентом в истории США», - добавил Стивен Андерсон.

Другие пользователи предположили, что Байден «арестует кого-то из своих политических оппонентов».