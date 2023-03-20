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30 минут назад

Путин озвучил требования России по зерновой сделке

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на полной реализации зерновой сделки - чтобы большинство продукции попадало в нуждающиеся страны, а не в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление президент сделал на Международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире», проходящей в Москве.

Путин подчеркнул, что 45 процентов вывезенного в рамках сделках украинского зерна ушло в европейские страны, а в Африку - лишь три процента.

Президент добавил, что комплексная реализация зерновой сделки возможна только при учете позиции России, а ключевое требование Москвы - чтобы зерно и удобрения попадали в первую очередь тем, кто в них нуждается.

«Подчеркну, <…> что в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии [в сделке]», - сказал Путин.

Он отметил, что Россия бесплатно поставит в Африку продовольствие, если сделка не будет продлена.

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

МИД объявил о решении сократить период пролонгации зерновой сделки

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе РФ приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней, урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны России, так как российские условия не выполняются.

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