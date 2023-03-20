Песков рассказал о реакции Кремля на решение МУС об "аресте" Путина

В Кремле спокойно отнеслись к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что оно никак не повлияло на работу российского лидера и его администрации.

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«Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о личном отношении Путина к решению МУС.

Напомним, что 17 марта МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Поводом стало дело о вывозе украинских детей в РФ — эти действия в суде сочли незаконными.