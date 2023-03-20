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22 минуты назад

В Кремле прокомментировали решение МУС выдать ордер на «арест» Путина

Никита Бородкин

В Кремле спокойно отнеслись к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что оно никак не повлияло на работу российского лидера и его администрации.

Песков рассказал о реакции Кремля на решение МУС об "аресте" Путина
Фото: ТАССТАСС

«Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о личном отношении Путина к решению МУС.

Напомним, что 17 марта МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Поводом стало дело о вывозе украинских детей в РФ — эти действия в суде сочли незаконными.

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Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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