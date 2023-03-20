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53 минуты назад

Над резиденцией российского посла в Таллине подняли эстонский флаг

Никита Бородкин

Над резиденцией российского посла в Таллине вместо флага России теперь развивается флаг Эстонии. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местное издание ERR, со входных ворот также исчез российский герб.

Над резиденцией российского посла в Таллине подняли эстонский флаг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в январе МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргус Лайдре покинул страну 7 февраля. В ответ Таллин выслал российского посла Владимира Липаева. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркивал, что отношения сторон базируются на «принципе паритета», от которого Эстония «не отступит».

С 1 марта посольство России перестало арендовать резиденцию для нужд Липаева, и она была возвращена арендодателю. Как отметил Рейнсалу, сейчас в российском посольстве остались восемь дипломатов и 15 лиц, которые командированы из России «выполнять недипломатические задачи».

«Конечно, в настоящее время и в обозримом будущем, по моей оценке, безусловно нет причины это пересматривать», — прокомментировал ситуацию эстонский министр.

Сейчас в пользовании посольства РФ в Эстонии остается комплекс зданий в Старом городе Таллина.

Политика,Маргус Лайдре,Владимир Липаев,МИД России,
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