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44 минуты назад

СМИ: Газопровод попытались подорвать в Симферополе

Национальная Служба Новостей

Взрыв произошел на газовом узле в Центральном районе Симферополя, его мощность составила до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

СМИ: газопровод попытались подорвать в Симферополе
Фото: ТАССТАСС

По предварительным данным, неизвестные лица проникли за забор и заложили взрывчатку. Отмечается, что в результате повредилась металлическая труба, рядом была обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров.

Кроме того, подчеркивается, что насквозь труба не была пробита, поэтому газоснабжение узла не прекращалось. В результате ЧП никто не пострадал, добавляет SHOT.

Ранее, 15 марта, на нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку. Источник РБК в полиции сообщил, что ее сбросили с беспилотника, а само взрывное устройство было начинено пластидом и металлическими шариками. Уже 17 марта, на той же нефтеперекачивающей станции в Брянской области, вновь обнаружили бомбу.

У упавшего в Тульской области беспилотника нашли взрывчатку

Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в разговоре с НСН выразил мнение, что у террористов, сбросивших взрывчатку на нефтепровод в Брянской области, было две цели – массовое убийство людей и повреждение самого нефтепровода.

Происшествия,Александр Гусак,ФСБ,
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