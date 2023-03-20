Российский самолет увернулся от двух зенитных ракет ВСУ

Опубликована неизвестная до сих пор подробность боев за остров Змеиный в мае 2022 года.

Фото: Российская Газета Российская Газета

После того, как украинский гарнизон острова в полном составе сдался в плен, на него высадились российские солдаты. Но ВСУ не оставляли попыток вернуть стратегически важный клочок суши в Черном море, не считаясь с потерями. Зеленский приказал вернуть остров к 9 мая, украинцы старались, потеряли много спецназа и авиации, но распоряжение своего президента выполнить не смогли.

8 мая отбивавший непрерывные атаки с моря и воздуха российский гарнизон Змеиного запросил снабжение: у ребят осталось всего два выстрела к ПЗРК и пропала связь с большой землей. К Змеиному отправили транспортник Ан-26 морской авиации Черноморского флота. Вот он на фото, с дельфином на борту.

В "шарабан" (так называют Ан-26 авиаторы) загрузили радиостанции, спутниковые телефоны и прочее необходимое. В последний момент кто-то догадался налепить на самолет Z из малярного скотча, иначе ошалевший от атак бомбардировщиков гарнизон Змеиного вполне мог использовать последние ПЗРК против своих.Долетели на предельно малой высоте, едва не цепляя винтами гребни волн, удачно сбросили груз прямо в разгар боя на острове.

При развороте на обратный курс экипаж Ан-26 заметил быстроходную лодку ВСУ, с которой по самолету произвели два выстрела из ПЗРК. У "шарабана" нет ни тепловых ловушек, ни системы РЭБ, ни брони, ни пушек с пулеметами - перед зенитными ракетами самолет беззащитен. Катапультных кресел, кстати, тоже нет. Понятно, командир маневрировал на грани возможного и за его пределами, но тут, скорее, спасло чудо.

- Иного объяснения тому, что обе ракеты прошли мимо, найти невозможно, - заметил рассказавший историю Fighterbomber, к мистике не склонный.