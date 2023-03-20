Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Государственный визит Си в Россию продлится с 20 по 22 марта. В Москве он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В МИД Китая заявляли, что переговоры Си и Путина «придадут новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепят взаимное доверие и взаимопонимание».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что на переговорах политики обсудят украинский кризис, военно-техническое сотрудничество и энергетику, а по итогам встречи подпишут совместные заявления об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».