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1 час назад

Си Цзиньпин прибыл в Россию

Мария Иванова

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Государственный визит Си в Россию продлится с 20 по 22 марта. В Москве он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В МИД Китая заявляли, что переговоры Си и Путина «придадут новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепят взаимное доверие и взаимопонимание».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что на переговорах политики обсудят украинский кризис, военно-техническое сотрудничество и энергетику, а по итогам встречи подпишут совместные заявления об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

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Источники The Wall Street Journal ранее связывали визит Си с желанием Пекина активнее участвовать в украинском урегулировании.

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