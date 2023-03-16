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Путин заявил о новой модели развития экономики России

Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, при этом особенно востребована активная позиция Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и бизнес-сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде (РСПП).

Пентагон опубликовал видео инцидента с Су-27 и дроном США

Wikipedia

Американское военное ведомство опубликовало видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, в результате которого аппарат упал в воду. Об этом пишет РИА Новости.

Американский беспилотник упал в Черном море 14 марта. В Минобороны России заявили, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, который сделал его неуправляемым.

Курсы доллара и евро резко выросли

В четверг рубль демонстрирует снижение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 77 рублей, а евро - выше 82 рублей впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

Украина в ближайшие дни получит от Польши первые МиГ-29

Polish Air Force

Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.

"Мы направляем МиГ-29 Украине", - сказал он, подчеркнув, что сейчас у Польши в запасе более 10 таких самолетов. "В течение ближайших дней мы передадим первые четыре полностью исправных самолета", - указал Дуда.

Столкновения произошли в центре Кишинева

Столкновения произошли в центре Кишинева, где марш оппозиционной партии "Шор" по центральному бульвару города попыталась преградить группа мужчин, передает корреспондент ТАСС с места события.

Неизвестные взялись за руки и стали оттеснять головную часть колонны. Началась драка, на которую обеспечивающая порядок полиция отреагировала с опозданием. Впоследствии сотрудники правопорядка вывели из толпы агрессивных людей и отпустили их.

Зеленский оплатил услуги ЖКХ в своей квартире в Крыму на год вперед

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2023 года оплатил услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в своей квартире в Крыму на год вперед, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на полученные сведения.

Задержан экс-мэр Екатеринбурга Ройзман

Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом в России). Об этом 16 марта сообщил РИА Новости его адвокат.

По его словам, задержание связано с обвинениями в демонстрации экстремистской символики.

Пашинян оценил работу российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе не превратился в катастрофу благодаря российским миротворцам. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает ТАСС.

Полковника МВД приговорили к пожизненному сроку за теракты в Москве

Военный суд приговорил к пожизненному заключению бывшего полицейского из Дагестана Гази Исаева, который подозревался в совершении терактов в метро Москвы в 2010 году. Об этом пишет ТАСС.

Исаев признан виновным по нескольким статьям, в том числе «Террористический акт» и «Бандитизм». Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него 17 млн рублей в качестве компенсации за теракт в метро, а также лишил звания полковник полиции.

Раскрыта возможная судьба завода Toyota в Петербурге