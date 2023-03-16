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Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, при этом особенно востребована активная позиция Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и бизнес-сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде (РСПП).
Американское военное ведомство опубликовало видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, в результате которого аппарат упал в воду. Об этом пишет РИА Новости.
Американский беспилотник упал в Черном море 14 марта. В Минобороны России заявили, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, который сделал его неуправляемым.
В четверг рубль демонстрирует снижение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 77 рублей, а евро - выше 82 рублей впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.
Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.
"Мы направляем МиГ-29 Украине", - сказал он, подчеркнув, что сейчас у Польши в запасе более 10 таких самолетов. "В течение ближайших дней мы передадим первые четыре полностью исправных самолета", - указал Дуда.
Столкновения произошли в центре Кишинева, где марш оппозиционной партии "Шор" по центральному бульвару города попыталась преградить группа мужчин, передает корреспондент ТАСС с места события.
Неизвестные взялись за руки и стали оттеснять головную часть колонны. Началась драка, на которую обеспечивающая порядок полиция отреагировала с опозданием. Впоследствии сотрудники правопорядка вывели из толпы агрессивных людей и отпустили их.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2023 года оплатил услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в своей квартире в Крыму на год вперед, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на полученные сведения.
Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом в России). Об этом 16 марта сообщил РИА Новости его адвокат.
По его словам, задержание связано с обвинениями в демонстрации экстремистской символики.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе не превратился в катастрофу благодаря российским миротворцам. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает ТАСС.
Военный суд приговорил к пожизненному заключению бывшего полицейского из Дагестана Гази Исаева, который подозревался в совершении терактов в метро Москвы в 2010 году. Об этом пишет ТАСС.
Исаев признан виновным по нескольким статьям, в том числе «Террористический акт» и «Бандитизм». Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него 17 млн рублей в качестве компенсации за теракт в метро, а также лишил звания полковник полиции.
Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил передачу завода японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге ФГУП «НАМИ». В беседе с журналистами в кулуарах съезда РСПП он заявил, что данная идея в настоящее время прорабатывается, передает агентство «Прайм».