Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе не превратился в катастрофу благодаря российским миротворцам. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает ТАСС.

По его словам, в 2020 году Россия взяла на себя роль гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку разработал проект для переселения бывших азербайджанских беженцев на территорию Карабаха. По его словам, сначала будет переселено около 400 человек.

Как указал президент Азербайджана, в настоящее время территория Карабаха, возвращенная Баку по итогам конфликта 2020 года, «лежит в руинах». Он также добавил, что речь идет об участке земли, который по своим размерам равен площади современного Ливана.