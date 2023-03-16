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41 минуту назад

Экс-полицейского из Дагестана приговорили к пожизненному за теракты в метро Москвы

Елена Прошина

Военный суд приговорил к пожизненному заключению бывшего полицейского из Дагестана Гази Исаева, который подозревался в совершении терактов в метро Москвы в 2010 году. Об этом пишет ТАСС.

Исаев признан виновным по нескольким статьям, в том числе «Террористический акт» и «Бандитизм». Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него 17 млн рублей в качестве компенсации за теракт в метро, а также лишил звания полковник полиции.

По данным следствия, Исаев был участником преступной организации и участвовал в подготовке террористического акта на станции метро «Лубянка» в марте 2010 года. В частности, он предоставлял информацию руководителям группировки о деятельности кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных формирований.

Он также лично возил руководителей группировки по Дагестану и доставил на автомобиле одну из смертниц с самодельным взрывным устройством на автостанцию для ее поездки в Москву и совершения теракта.

Происшествия,Видео,Гази Исаев,
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