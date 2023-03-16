Военный суд приговорил к пожизненному заключению бывшего полицейского из Дагестана Гази Исаева, который подозревался в совершении терактов в метро Москвы в 2010 году. Об этом пишет ТАСС.

Исаев признан виновным по нескольким статьям, в том числе «Террористический акт» и «Бандитизм». Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него 17 млн рублей в качестве компенсации за теракт в метро, а также лишил звания полковник полиции.

По данным следствия, Исаев был участником преступной организации и участвовал в подготовке террористического акта на станции метро «Лубянка» в марте 2010 года. В частности, он предоставлял информацию руководителям группировки о деятельности кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных формирований.