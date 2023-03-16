Задержан бывший мэр Екатеринбурга Ройзман

Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом в России). Об этом 16 марта сообщил РИА Новости его адвокат.

По его словам, задержание связано с обвинениями в демонстрации экстремистской символики.

Жена Ройзмана Юлия Крутеева заявила 66.RU, что некто «написал донос» на Ройзмана, что тот разместил в соцсети «ВКонтакте» экстремистскую символику. По ее словам, речь идет о перепосте, сделанной в группе «Евгений Ройзман», к которой политик не имеет отношения.

Весной 2022 года на Ройзмана составили три административных протокола о дискредитации российской армии (административная статья 20.3.3).

Адвокат Юлия Федотова рассказывала, что первый протокол был связан с твитом Ройзмана, второй - с высказываниями в видео, третий - с постом в его Telegram-канале. В своих соцсетях Ройзман, в частности, рассуждал о значении букв «Z» и «V». Ройзман был трижды оштрафован.

Уголовное дело о дискредитации можно завести, если человек уже был оштрафован по административной статье и повторно совершил нарушение в течение года.