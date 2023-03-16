Зеленский оплатил услуги ЖКХ в своей квартире в Крыму на год вперед

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2023 года оплатил услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в своей квартире в Крыму на год вперед, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на полученные сведения.

И хотя чета Зеленских не появлялась в своей трехкомнатной квартире напротив Ливадийского дворца с 2013 года, нынешний глава Украины исправно платит за услуги ЖКХ и членские взносы.

Взносы же передавались через мать украинского депутата Виталия Хомутынника, являющегося главой инвестиционного фонда Cascade Investment Fund и президентом Всеукраинской федерации гольфа. Женщина также приезжает с ревизией квартиры Зеленских.