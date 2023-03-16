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35 минут назад

Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре самолета МиГ-29

ТАСС

Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.

Украина в ближайшие дни получит от Польши первые МиГ-29
Фото: Polish Air Force Polish Air Force

"Мы направляем МиГ-29 Украине", - сказал он, подчеркнув, что сейчас у Польши в запасе более 10 таких самолетов. "В течение ближайших дней мы передадим первые четыре полностью исправных самолета", - указал Дуда.

По его словам, "остальные самолеты сейчас проходят сервисное обслуживание, будут подготовлены и переданы".

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Как указал Дуда, "это те самолеты, которые мы получили от армии ГДР в свое время".

"Они еще действуют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их работы", - уточнил президент.

Армия,Анджей Дуда,
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