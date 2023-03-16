Украина в ближайшие дни получит от Польши первые МиГ-29

Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.
"Мы направляем МиГ-29 Украине", - сказал он, подчеркнув, что сейчас у Польши в запасе более 10 таких самолетов. "В течение ближайших дней мы передадим первые четыре полностью исправных самолета", - указал Дуда.
По его словам, "остальные самолеты сейчас проходят сервисное обслуживание, будут подготовлены и переданы".
Как указал Дуда, "это те самолеты, которые мы получили от армии ГДР в свое время".
"Они еще действуют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их работы", - уточнил президент.