Американское военное ведомство опубликовало видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, в разультате которого аппарат упал в воду. Об этом пишет РИА Новости.

Американский беспилотник упал в Черном море 14 марта. В Минобороны России заявили, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, который сделал его неуправляемым.

На опубликованных Пентагоном кадрах видно, что к беспилотнику подлетает истребитель, а затем уходит в сторону, не касаясь аппарата.

Ранее в Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.