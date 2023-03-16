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Опубликовано видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

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Американское военное ведомство опубликовало видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, в разультате которого аппарат упал в воду. Об этом пишет РИА Новости.

Американский беспилотник упал в Черном море 14 марта. В Минобороны России заявили, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, который сделал его неуправляемым.

На опубликованных Пентагоном кадрах видно, что к беспилотнику подлетает истребитель, а затем уходит в сторону, не касаясь аппарата.

Ранее в Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Власти США же настаивают на том, что беспилотник упал в Черное море из-за столкновения с российским Су-27. В РФ намерены достать обломки дрона со дна и изучить его.

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