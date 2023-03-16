Всего за полтора года тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Эти и другие факторы спровоцировали 30-процентную инфляцию в стране. Оппозиция возложила ответственность на власть, обвиняя ее в некомпетентности и критикуя за конфронтацию с Россией. Она требует отказаться от закупок вооружений и перенаправить увеличенный в два раза бюджет на оборону в социальную сферу.