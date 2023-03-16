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1 час назад

В Кишиневе произошли столкновения на митинге

ТАСС

Столкновения произошли в центре Кишинева, где марш оппозиционной партии "Шор" по центральному бульвару города попыталась преградить группа мужчин, передает корреспондент ТАСС с места события.

Неизвестные взялись за руки и стали оттеснять головную часть колонны. Началась драка, на которую обеспечивающая порядок полиция отреагировала с опозданием. Впоследствии сотрудники правопорядка вывели из толпы агрессивных людей и отпустили их.

"Это была провокация. Полиция бездействовала, мы не знали, чем могло закончиться нападение этих агрессивных людей", - выразила обеспокоенность вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

Она пообещала обратиться с жалобой в правоохранительные органы.

В сегодняшнем митинге оппозиции принимают участие сотни людей, которые пикетируют парламент с требованием компенсаций населению платежек за газ и электроэнергию за зимние месяцы.

Возле Кишинева задержали автобусы с протестующими

Всего за полтора года тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Эти и другие факторы спровоцировали 30-процентную инфляцию в стране. Оппозиция возложила ответственность на власть, обвиняя ее в некомпетентности и критикуя за конфронтацию с Россией. Она требует отказаться от закупок вооружений и перенаправить увеличенный в два раза бюджет на оборону в социальную сферу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки оппозиционных активистов. Уголовные дела заведены на руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".

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