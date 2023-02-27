Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В МИД России назвали условия для прекращения огня на Украине

Для прекращения огня на Украине необходим учет интересов России в сфере безопасности и признание сложившейся реальности. Такое условие в интервью китайской газете Global Times назвал посол России в КНР Игорь Моргулов.

«Прекращение огня и завершение конфликта это ровно то, к чему мы неизменно призываем. Разумеется, при условии уважения территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности», — заявил дипломат.

Землетрясение произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок зафиксировали в 9:04 по UTC (12:04 мск). Эпицентр находился в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 2 километров.

Кремль оценил китайский план по Украине

Россия с большим вниманием относится к плану Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что детали этого плана должны стать предметом тщательного изучения, а это, в свою очередь, длительный и напряженный процесс.

Умер политолог Глеб Павловский

Политолог Глеб Павловский скончался сегодня ночью. Об этом сообщают «Ведомости».

О смерти политолога сообщил его близкий друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.

Тихановскую потребовали осудить на 19 лет

Прокуратура потребовала заочно приговорить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую к 19 годам колонии и штрафу в размере 37 тысяч белорусских рублей (порядка 1,1 млн рублей). Об этом сообщает РБК.

Экс-министру культуры Павлу Латушко, который состоял в Координационном совете белорусской оппозиции, обвинение попросило назначить 19 лет лишения свободы, а также запретить занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

Поставки российской нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба» остановлены

Компания «Транснефть» подтвердила, что транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши остановлена. Об этом пишет ТАСС.

По словам официального представителя корпорации Игоря Демина, «Транснефть» должна была доставить нефть по этому направлению в конце февраля этого года. Однако маршрутные поручения с оплатой не были оформлены. Также он отметил, что были внесены изменения в график поставок, которые исключают поставки для Польши. Именно поэтому нефть в страну больше не доставляют.

«АвтоВАЗ» уменьшит темпы производства

Режим работы автосборочного комплекса «АвтоВАЗ» с 27 февраля изменился - предприятие теперь будет работать пять дней в неделю вместо шести. До этого рабочих постоянно выводили по субботам, теперь же сотрудники тольяттинского автогиганта в этот день будут отдыхать, передает портал Speedme.

Отмечается, что за счет шестидневной рабочей недели фирма могла в условиях простоев максимально охватить занятостью персонал. В частности, речь идет о линии №1. Ее сборщики после ухода Renault в большей степени ощутили вынужденное бездействие. Компании пришлось их распределять на другие конвейеры — LADA Niva (линия 3) и LADA Granta (линия 5).

Шойгу оценил действия спецназа в ходе СВО

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) в ходе специальной военной операции (СВО) успешно достигают всех целей, которые перед ними ставит руководство страны. Так оценил действия спецназа во время боевых действий глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели», — сказал министр, поздравляя военнослужащих ССО с профессиональном праздником.

Лайму Вайкуле осудили за русскую речь на концерте в Израиле

Поддерживающая Украину певица Лайма Вайкуле поделилась в собственном блоге видеороликом с сольного выступления в Тель-Авиве. Однако публика восприняла эту публикацию и поведение артистки на сцене в штыки, осудив ее за русскую речь на израильском концерте.

Видео отчетливо демонстрирует, как по окончании выступления исполнительница на русском языке представила руководительницу балета, сопровождавшего ее вокальные номера. При этом хореограф вышла на сцену с украинским флагом, сообщает РИА Новости.

Лавров: 20 стран хотят присоединиться к ШОС и БРИКС

Их число выросло по итогам 2022 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости. Министр назвал показательной такую тенденцию.