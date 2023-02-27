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24 минуты назад

В МИД России назвали условия для прекращения огня на Украине

Lenta.ruиещё 2

Для прекращения огня на Украине необходим учет интересов России в сфере безопасности и признание сложившейся реальности. Такое условие в интервью китайской газете Global Times назвал посол России в КНР Игорь Моргулов.

«Прекращение огня и завершение конфликта это ровно то, к чему мы неизменно призываем. Разумеется, при условии уважения территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности», — заявил дипломат.

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Моргулов отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и «готова к диалогу с его западными спонсорами».

«Разумеется, в случае взаимоуважительного и действительно заинтересованного подхода с их стороны, признания реальности, которая существует, готовности учитывать наши коренные интересы и озабоченности», — подчеркнул он.

При этом посол отметил, что нынешняя ситуация не располагает к переговорам, так как Киев, «получив команды из Вашингтона», выдвигает заведомо неприемлемые и нереалистичные требования.

«Пока действия США и их сателлитов из НАТОНАТО говорят о намерении вести дело к дальнейшей эскалации», — обратил внимание представитель МИД.

Ранее Моргулов предупредил США и страны Европы о последствиях поставки танков на Украину для удара по российской территории.

«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе и танки, для того, чтобы нанести удар вглубь нашей страны и попытаться захватить нашу конституционную территорию, это вынудит нас предпринять жесткие ответные действия», — сказал российский посол.

Политика,Видео,Игорь Моргулов,МИД России,НАТО,
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