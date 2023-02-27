Шойгу оценил действия спецназа в ходе СВО

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) в ходе специальной военной операции (СВО) успешно достигают всех целей, которые перед ними ставит руководство страны. Так оценил действия спецназа во время боевых действий глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

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«В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели», — сказал министр, поздравляя военнослужащих ССО с профессиональном праздником.

Шойгу назвал ССО профессиональными войсками, которые готовы выполнять самые сложные задачи по защите страны. Он выразил надежду, что военнослужащие будут продолжать прочно стоять на защите национальных интересов России.

Военнослужащих ССО с праздником также поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что ССО эффективно решают наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что в дни Крымской весны 2014 года «вежливые люди», являвшиеся бойцами ССО, спасли тысячи жизней.