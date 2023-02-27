Лайму Вайкуле осудили за русскую речь на концерте в Израиле

Поддерживающая Украину певица Лайма Вайкуле поделилась в собственном блоге видеороликом с сольного выступления в Тель-Авиве. Однако публика восприняла эту публикацию и поведение артистки на сцене в штыки, осудив ее за русскую речь на израильском концерте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео отчетливо демонстрирует, как по окончании выступления исполнительница на русском языке представила руководительницу балета, сопровождавшего ее вокальные номера. При этом хореограф вышла на сцену с украинским флагом, сообщает РИА Новости.

Пользователи Сети отреагировали на увиденное крайне неоднозначно. Правда, большинство подписчиков смутил симбиоз русской речи латвийской певицы с ее открытой поддержкой Украины.

«А почему Лайма говорит на русском языке? Говорила бы на украинском, раз с флагом Украины бегает»;

«Живете в Прибалтике, выступаете в Израиле, выносите украинский флаг, а говорите на русском, который презираете»;

«Говорите на родном языке тогда уж!» — прокомментировала аудитория.

Часть людей также обратила внимание на довольно скромные условия для концерта некогда известной вокалистки.

«Что за зал-подвал? Это теперь то, на что вы можете рассчитывать. Последние гастроли старушек»;

«Это концерт в местном сельпо. Позор с залом в 100 человек надо было еще и выложить!» — подметили комментаторы.

После начала спецоперации Лайма Вайкуле осудила действия российских властей. Помимо этого, она сама выносила на сцену украинский флаг во время одного из своих прошлогодних выступлений.