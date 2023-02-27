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32 минуты назад

Певицу Лайму Вайкуле осудили за русскую речь на концерте в Израиле

Слово и Дело

Поддерживающая Украину певица Лайма Вайкуле поделилась в собственном блоге видеороликом с сольного выступления в Тель-Авиве. Однако публика восприняла эту публикацию и поведение артистки на сцене в штыки, осудив ее за русскую речь на израильском концерте.

Лайму Вайкуле осудили за русскую речь на концерте в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео отчетливо демонстрирует, как по окончании выступления исполнительница на русском языке представила руководительницу балета, сопровождавшего ее вокальные номера. При этом хореограф вышла на сцену с украинским флагом, сообщает РИА Новости.

Концерт Вайкуле в Израиле собрал менее тысячи зрителей

Пользователи Сети отреагировали на увиденное крайне неоднозначно. Правда, большинство подписчиков смутил симбиоз русской речи латвийской певицы с ее открытой поддержкой Украины.

«А почему Лайма говорит на русском языке? Говорила бы на украинском, раз с флагом Украины бегает»;

«Живете в Прибалтике, выступаете в Израиле, выносите украинский флаг, а говорите на русском, который презираете»;

«Говорите на родном языке тогда уж!» — прокомментировала аудитория.

Часть людей также обратила внимание на довольно скромные условия для концерта некогда известной вокалистки.

«Что за зал-подвал? Это теперь то, на что вы можете рассчитывать. Последние гастроли старушек»;

«Это концерт в местном сельпо. Позор с залом в 100 человек надо было еще и выложить!» — подметили комментаторы.

После начала спецоперации Лайма Вайкуле осудила действия российских властей. Помимо этого, она сама выносила на сцену украинский флаг во время одного из своих прошлогодних выступлений.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева вместе с супругом присутствовала на недавнем концерте Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве. Пара знаменитостей была замечена в первом ряду с приготовленным для исполнительницы букетом цветов.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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