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45 минут назад

В Белоруссии потребовали приговорить Тихановскую к 19 годам колонии

Никита Бородкин

Прокуратура потребовала заочно приговорить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую к 19 годам колонии и штрафу в размере 37 тысяч белорусских рублей (порядка 1,1 млн рублей). Об этом сообщает РБК.

Экс-министру культуры Павлу Латушко, который состоял в Координационном совете белорусской оппозиции, обвинение попросило назначить 19 лет лишения свободы, а также запретить занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

Для других членов Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского прокурор запросил по 12 лет колонии.

Напомним, что на прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборах президента в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Тихановская, которая решила принять участие в выборах вместо арестованного мужа Сергея, заняла второе место. После оглашения результатов и отклонения жалоб в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Ее лидеры создали Координационный совет, который возглавила Тихановская. Впоследствии митинги стихли, а Тихановская, Латушко, Ковалькова и Дылевский покинули страну.

В Белоруссии начался новый суд над оппозиционером Тихановским

Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко — в коррупции.

В мире,Видео,Павел Латушко,Ольга Ковалькова,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,
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