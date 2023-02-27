Прокуратура потребовала заочно приговорить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую к 19 годам колонии и штрафу в размере 37 тысяч белорусских рублей (порядка 1,1 млн рублей). Об этом сообщает РБК.

Экс-министру культуры Павлу Латушко, который состоял в Координационном совете белорусской оппозиции, обвинение попросило назначить 19 лет лишения свободы, а также запретить занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

Для других членов Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского прокурор запросил по 12 лет колонии.

Напомним, что на прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборах президента в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Тихановская, которая решила принять участие в выборах вместо арестованного мужа Сергея, заняла второе место. После оглашения результатов и отклонения жалоб в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Ее лидеры создали Координационный совет, который возглавила Тихановская. Впоследствии митинги стихли, а Тихановская, Латушко, Ковалькова и Дылевский покинули страну.