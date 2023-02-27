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51 минуту назад

Кремль оценил китайский план по Украине

Елена Прошина

Россия с большим вниманием относится к плану Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что детали этого плана должны стать предметом тщательного изучения, а это, в свою очередь, длительный и напряженный процесс.

Боррель заявил о недостающих позициях в плане Китая по урегулированию на Украине

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания», - сказал представитель Кремля.

Ранее МИД Китая опубликовал документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. План состоит из 12 пунктов, среди прочего, в нем говорится о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления двустороннего диалога и другое.

Кроме того, КНР высказался против злоупотребления антироссийскими санкциями в связи с конфликтом на Украине. По мнению китайской стороны, они не способствуют разрешению ситуации.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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