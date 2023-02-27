Лавров: 20 стран хотят присоединиться к ШОС и БРИКС

Около 20 стран хотят присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Их число выросло по итогам 2022 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Министр назвал показательной такую тенденцию.
«Именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло, их сейчас около двух десятков», - отметил он в ходе своего выступления на открытии совещания с главами территориальных органов - представителей МИД РФ в российских субъектах.
При этом Сергей Лавров обратил внимание на то, что к организациям хотят присоединиться, в том числе и государства, которые «действительно играют очень заметную роль в своих регионах», пишет ТАСС.
«Это и Египет, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Аргентина, Мексика, ряд африканских стран. Так что одно перечисление названий этих государств уже показывает провал попыток [Запада] изолировать нашу страну», - констатировал он.
В БРИКС в настоящее время входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. Страны объединения занимают 27% мировой поверхности суши, на них приходится 43% населения планеты и 26% мирового ВВП. При этом аналитики не исключили появление у БРИКС своей валюты.
По мнению финансового аналитика Дмитрия Голубовского, эта валюта станет своего рода надвалютой, она не заменит национальные, а будет служить для упрощения торговли, финансирования крупных проектов, снижения зависимости от евро и доллара в расчетах между государствами коалиции.