Лавров: 20 стран хотят присоединиться к ШОС и БРИКС

Около 20 стран хотят присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Их число выросло по итогам 2022 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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Министр назвал показательной такую тенденцию.

«Именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло, их сейчас около двух десятков», - отметил он в ходе своего выступления на открытии совещания с главами территориальных органов - представителей МИД РФ в российских субъектах.

При этом Сергей Лавров обратил внимание на то, что к организациям хотят присоединиться, в том числе и государства, которые «действительно играют очень заметную роль в своих регионах», пишет ТАСС.

«Это и Египет, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Аргентина, Мексика, ряд африканских стран. Так что одно перечисление названий этих государств уже показывает провал попыток [Запада] изолировать нашу страну», - констатировал он.

В БРИКС в настоящее время входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. Страны объединения занимают 27% мировой поверхности суши, на них приходится 43% населения планеты и 26% мирового ВВП. При этом аналитики не исключили появление у БРИКС своей валюты.