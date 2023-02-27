Умер политолог Глеб Павловский

Политолог Глеб Павловский скончался сегодня ночью. Об этом сообщают «Ведомости».

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О смерти политолога сообщил его близкий друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.

Еще в январе политтехнолог и галерист Марат Гельман, признанный в России иноагентом, рассказал в соцсетях, что Павловский в последние месяцы тяжело болел и находился в хосписе. При этом Гельман подчеркнул, что «оттуда не возвращаются».

Глебу Павловскому было 71 год. Он родился в Одессе в семье инженера-строителя в 1951 году. В 1973 году окончил исторический факультет Одесского государственного университета. После этого работал учителем в сельской школе, откуда уволился в 1974 году за распространение произведения «Архипелаг ГУЛАГ».