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28 минут назад

Умер политолог Глеб Павловский

Елена Прошина

Политолог Глеб Павловский скончался сегодня ночью. Об этом сообщают «Ведомости».

Умер политолог Глеб Павловский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О смерти политолога сообщил его близкий друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.

Еще в январе политтехнолог и галерист Марат Гельман, признанный в России иноагентом, рассказал в соцсетях, что Павловский в последние месяцы тяжело болел и находился в хосписе. При этом Гельман подчеркнул, что «оттуда не возвращаются».

Глебу Павловскому было 71 год. Он родился в Одессе в семье инженера-строителя в 1951 году. В 1973 году окончил исторический факультет Одесского государственного университета. После этого работал учителем в сельской школе, откуда уволился в 1974 году за распространение произведения «Архипелаг ГУЛАГ».

В 1982 году был арестован по обвинению в издании самиздатского журнала «Поиски» и был осужден на три года ссылки в Коми АССР. После этого работал в издательском доме «Коммерсантъ», журналах «Пределы власти», «Среда». В 1995 году учредил «Фонд эффективной политики». С 2012 года занимал сторону политической оппозиции в России.

Общество,Марат Гельман,Симон Кордонский,Глеб Павловский,ВШЭ,
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