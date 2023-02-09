Пока вы не уснули: Путин об уходе иностранных брендов и новый маршрут российского газа

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Путин пожелал «всего доброго» уходящим из России брендам

Президент России Владимир Путин отметил, что уходящие из России иностранные бренды несут большие убытки, и пожелал им «всего доброго». Его слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» российский лидер отметил, что многие иностранные производители вынуждены уйти из России «под давлением своих правительств».

«Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение», - заявил Владимир Путин.

Лондон поставил точку в вопросе передачи Киеву истребителей

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что Лондон не намерен в ближайшее время Лондон передавать Украине истребители. Об этом он заявил в интервью BBC, пишет «Газета.ру».

По его словам, пока ситуация на Украине не требует принятия таких мер.

«Великобритания знает, в чем нуждается Украина, и счастлива помогать различными способами», - заверил глава британского военного ведомства.

Москва и Пекин подписали соглашение о поставках газа

Минэнерго РФ сообщило о подписании межправительственного соглашения о поставках газа по «дальневосточному» маршруту между Россией и Китаем, передает РИА Новости.

Ведомством был подготовлен проект постановления правительства о ратификации соглашения.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о готовности Китая развивать газовое сотрудничество с российской стороной, в том числе по СПГ.

Костомарову грозит ещё одна ампутация

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров может перенести ещё одну операцию, сообщает «Пятый канал».

По информации источника, у титулованного фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей. Костомаров не может согнуть пальцы. Врачи борются с некрозом и стараются спасти живые ткани на конечностях, чтобы предотвратить новую ампутацию.

Напомним, Костомаров уже перенёс ампутацию левой стопы, которая была поражена некрозом и сепсисом. Сообщалось, что врачам удалось зачистить мёртвую часть ткани с правой ноги, благодаря чему её ампутация не потребуется. В других источниках появилась информация, что Костомаров всё-таки перенесёт операцию по ампутации правой стопы.

В Норвегии ответили на обвинения по делу о «Северных потоках»

В МИД Норвегии назвали «чушью» заявления о причастности Осло к взрывам на «Северных потоках». Такой комментарий в министерстве получило РИА Новости.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям.

В Дании, Германии и Швеции случившееся назвали диверсией и начали отдельные расследования.

По делу об обрушении жилого дома в Новосибирске произведены первые задержания

Официальный представитель Новосибирского управления Следственного комитета России Елена Коновалова сообщила о задержании двух подозреваемых из Омской области по делу об обрушении подъезда. Об этом сообщает «Лента.ру».

Уточняется, что задержаны 25-летний мужчина и 45-летняя женщина, которые занимаются обслуживанием газовых плит. Их подозревают в нарушении части 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как считает следствие, за несколько дней до обрушения задержанные проводили техническое обслуживание в тех квартирах, где позже и произошла утечка газа.

Постпред Украины нагрубил выступившему в СБ ООН лидеру Pink Floyd

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица нагрубил лидеру рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу, посоветовав ему «бренчать на гитаре», а не читать лекции Совету безопасности всемирной организации, сообщает MK.RU. Таким образом он отреагировал на призыв музыканта к немедленному прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров.

Продолжайте бренчать на гитаре, мистер Уотерс. Это подходит вам больше, чем читать лекции Совету Безопасности о том, как выполнять свою работу, — сказал Кислица.

Дипломат также обвинил музыканта в том, что он превращается в «еще один кирпич в стене российской пропаганды», сделав отсылку к песне группы Another brick in the wall («Еще один кирпич в стене»).

Новое землетрясение зафиксировано в Турции

В центральной части Турции в 44 километрах от Кахраманмараша произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает РИА Новости.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла начали наблюдаться в Турции, Сирии и Ливана 6 февраля. Были разрушены тысячи зданий. Спасательные работы с тех пор не прекращались. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

Кахраманмараш стал эпицентром сокрушительного землетрясения в Турции.

Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост

Зельфира Трегулова покидает должность гендиректора Третьяковской галереи в связи с завершением срока трудового контракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.