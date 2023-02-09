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17 минут назад

Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост

Никита Бородкин

Зельфира Трегулова покидает должность гендиректора Третьяковской галереи в связи с завершением срока трудового контракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Должность займет Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. В ведомстве подчеркнули, что ей предстоит работа по сохранению наработанного опыта сбережения фондов музея, а также по развитию галереи и ее филиалов, в том числе и с учетом создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.

Напомним, что Трегулова находилась на посту гендиректора галереи в течение 8 лет, с 2015 года. Под ее руководством «третьяковка» организовала множество масштабных выставок, провела различные образовательные, просветительские и научные проекты. Чем теперь займется Трегулова не уточняется.

Общество,Зельфира Трегулова,Минкультуры России,
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