Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост

Зельфира Трегулова покидает должность гендиректора Третьяковской галереи в связи с завершением срока трудового контракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

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Должность займет Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. В ведомстве подчеркнули, что ей предстоит работа по сохранению наработанного опыта сбережения фондов музея, а также по развитию галереи и ее филиалов, в том числе и с учетом создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.