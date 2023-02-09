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52 минуты назад

Новое землетрясение зафиксировано в Турции

Лера Букина

В центральной части Турции в 44 километрах от Кахраманмараша произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает РИА Новости.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла начали наблюдаться в Турции, Сирии и Ливана 6 февраля. Были разрушены тысячи зданий. Спасательные работы с тех пор не прекращались. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

Кахраманмараш стал эпицентром сокрушительного землетрясения в Турции.

Названа новая причина землетрясений в Турции

По состоянию на 9 февраля число погибших при землетрясении в Турции увеличилось почти до 13 тысяч. Такие данные приводит турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Ранее сообщалось о 12 391 погибшем и 62 914 пострадавших.

Ранее турецкий сейсмолог Доган Перинчек заявил РИА Новости, что следующее масштабное землетрясение в Турции может произойти в районе порта Чанаккале.

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