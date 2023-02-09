Официальный представитель Новосибирского управления Следственного комитета России Елена Коновалова сообщила о задержании двух подозреваемых из Омской области по делу об обрушении подъезда. Об этом сообщает «Лента.ру».

Уточняется, что задержаны 25-летний мужчина и 45-летняя женщина, которые занимаются обслуживанием газовых плит. Их подозревают в нарушении части 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как считает следствие, за несколько дней до обрушения задержанные проводили техническое обслуживание в тех квартирах, где позже и произошла утечка газа.