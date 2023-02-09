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17 минут назад

Из-за обрушения подъезда в Новосибирске задержали двух подозреваемых

Елена Прошина

Официальный представитель Новосибирского управления Следственного комитета России Елена Коновалова сообщила о задержании двух подозреваемых из Омской области по делу об обрушении подъезда. Об этом сообщает «Лента.ру».

Уточняется, что задержаны 25-летний мужчина и 45-летняя женщина, которые занимаются обслуживанием газовых плит. Их подозревают в нарушении части 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как считает следствие, за несколько дней до обрушения задержанные проводили техническое обслуживание в тех квартирах, где позже и произошла утечка газа.

Число погибших из-за взрыва газа в доме Новосибирска снова возросло

Ранее в Новосибирске произошёл взрыв газа в одном из многоэтажных жилых домов. В результате обрушились два подъезда, есть пострадавшие.

Происшествия,Видео,Елена Коновалова,Следственный комитет,
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