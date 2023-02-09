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55 минут назад

Постпред Украины нагрубил выступившему в СБ ООН лидеру Pink Floyd

News.ru

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица нагрубил лидеру рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу, посоветовав ему «бренчать на гитаре», а не читать лекции Совету безопасности всемирной организации, сообщает MK.RU. Таким образом он отреагировал на призыв музыканта к немедленному прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров.

Продолжайте бренчать на гитаре, мистер Уотерс. Это подходит вам больше, чем читать лекции Совету Безопасности о том, как выполнять свою работу, — сказал Кислица.

Дипломат также обвинил музыканта в том, что он превращается в «еще один кирпич в стене российской пропаганды», сделав отсылку к песне группы Another brick in the wall («Еще один кирпич в стене»).

Уотерс выступил в СБ ООН 8 февраля по приглашению России. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС и подчеркнул, что немедленное перемирие на Украине – единственный разумный путь действий сегодня.

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