В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
53 минуты назад

Путин пожелал «всего доброго» уходящим из России брендам

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин отметил, что уходящие из России иностранные бренды несут большие убытки, и пожелал им «всего доброго». Его слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» российский лидер отметил, что многие иностранные производители вынуждены уйти из России «под давлением своих правительств».

«Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение», - заявил Владимир Путин.

При этом он обратил внимание на то, что ряд иностранных производителей уходит из России «без всякого удовольствия».

«Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали», — подчеркнул глава государства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. А с российского рынка начали уходить крупные западные компании, в том числе IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex.

Пескова спросили о телефонном разговоре Путина и Плотницкого

Согласно отчетности, чистая прибыль компании IKEA за 2021 год составила 1,4 миллиарда евро. Но за прошедший финансовый 2022 год компания смогла заработать только 710 миллионов евро. При этом компания сократила персонал на четырех заводах в России и начала поиск покупателей на свои российские активы.

Политика,Видео,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,Ikea,ЕС,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители