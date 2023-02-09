Путин пожелал «всего доброго» уходящим из России брендам

Президент России Владимир Путин отметил, что уходящие из России иностранные бренды несут большие убытки, и пожелал им «всего доброго». Его слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» российский лидер отметил, что многие иностранные производители вынуждены уйти из России «под давлением своих правительств».

«Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение», - заявил Владимир Путин.

При этом он обратил внимание на то, что ряд иностранных производителей уходит из России «без всякого удовольствия».

«Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали», — подчеркнул глава государства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. А с российского рынка начали уходить крупные западные компании, в том числе IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex.