Путин пожелал «всего доброго» уходящим из России брендам

Президент России Владимир Путин отметил, что уходящие из России иностранные бренды несут большие убытки, и пожелал им «всего доброго». Его слова приводит РИА Новости.
В ходе заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» российский лидер отметил, что многие иностранные производители вынуждены уйти из России «под давлением своих правительств».
«Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение», - заявил Владимир Путин.
При этом он обратил внимание на то, что ряд иностранных производителей уходит из России «без всякого удовольствия».
«Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали», — подчеркнул глава государства.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. А с российского рынка начали уходить крупные западные компании, в том числе IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex.
Согласно отчетности, чистая прибыль компании IKEA за 2021 год составила 1,4 миллиарда евро. Но за прошедший финансовый 2022 год компания смогла заработать только 710 миллионов евро. При этом компания сократила персонал на четырех заводах в России и начала поиск покупателей на свои российские активы.