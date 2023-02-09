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15 минут назад

Лондон поставил точку в вопросе передачи Киеву истребителей

Алиса Селезнёва

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что Лондон не намерен в ближайшее время Лондон передавать Украине истребители. Об этом он заявил в интервью BBC, пишет «Газета.ру».

Лондон поставил точку в вопросе передачи Киеву истребителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, пока ситуация на Украине не требует принятия таких мер.

«Великобритания знает, в чем нуждается Украина, и счастлива помогать различными способами», - заверил глава британского военного ведомства.

При этом он не стал отрицать, что в дальнейшем такая вероятность есть.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передать Киеву истребители. По информации телеканала Sky News, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что «ничего не исключает» в вопросе оказания военной поддержки украинской стороне.

В свою очередь в Кремле расценили такие действия Великобритании как растущую вовлеченность в конфликт. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможная передача истребителей Киеву не изменит целей России, которые она намерена достигнуть в ходе спецоперации, а лишь приведет к эскалации напряженности, затянет конфликт и сделает его «более болезненным и мучительным для Украины».

Армия,Риши Сунак,Бен Уоллес,Дмитрий Песков,
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