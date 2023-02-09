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7 минут назад

В Норвегии ответили на обвинения по делу о «Северных потоках»

Мария Иванова

В МИД Норвегии назвали «чушью» заявления о причастности Осло к взрывам на «Северных потоках». Такой комментарий в министерстве получило РИА Новости.

В Норвегии ответили на обвинения по делу о «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям.

В Дании, Германии и Швеции случившееся назвали диверсией и начали отдельные расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Байдена.

Журналист заявил со ссылкой на анонимный источник, что взрывы были организованы американскими водолазами при содействии Норвегии под прикрытием учений BALTOPS 22.

«Эти обвинения - чушь», - так это прокомментировали в МИД Норвегии.

В Белом доме материал Херша ранее назвали «ложью и фикцией».

В мире,Сеймур Херш,
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