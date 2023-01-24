Пока вы не уснули: реакция Кремля на угрозы Эстонии и громкие отставки на Украине

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Кремль отреагировал на угрозы Эстонии ограничить судоходство для РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об угрозах Эстонии создать прилежащую зону в Финском заливе и тем самым ограничить судоходство для России.

«Есть международное морское право, нужно исходить из этого... свобода судоходства обеспечивается именно этим правом», — сказал он.

На Украине произошли еще две громкие отставки

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов и заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко подали в отставку. Об этом сообщает РБК.

Шаповалов на своей должности отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его прошение уже поддержал глава Минобороны Алексей Резников — представление направили на утверждение в кабинет министров. В ведомстве отметили, что замминистра решил уйти в отставку после публикаций СМИ о закупке продуктов по завышенным ценам — чтобы не ставить под угрозу стабильное обеспечение ВСУ.

На Украине назвали причину крушения вертолета с руководством МВД

Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах Киевской области, по предварительной информации, стала ошибка пилота. Как сообщает ТАСС, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в МВД.

По информации украинского издания «Вести», вертолет в то утро летел в тумане и мог задеть крышу детского сада. Вместе с тем генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что на месте происшествия продолжают работать следователи, которые рассматривают все возможные версии происшествия.

Лукашенко заявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Украина предлагает заключить пакт о ненападении, одновременно продолжая готовить у себя боевиков. Его слова приводит БелТА.

Такое заявление глава государства сделал на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их [боевиков]», - подчеркнул Лукашенко.

Володин: в Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества уехавших из страны россиян

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме изучают вопрос о введении конфискации имущества покинувших страну россиян, которые ее «поливают грязью».

Ранее Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из России и открыто поддерживает реабилитацию нацизма, экстремизма и дискредитирует Вооруженные силы РФ.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова также предложила использовать имущество граждан, уехавших из России, для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот.

Норвегия допросила сбежавшего члена ЧВК «Вагнер»

Полиция Норвегии допросила россиянина, экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в эту страну. Темой допроса было его пребывание на Украине, пишет Reuters.

Допрос провела национальная служба уголовной полиции Норвегии (Kripos), она отвечает за расследование военных преступлений. Пока у россиянина статус свидетеля, другие подробности о допросе не сообщают.

Джонсон пересмотрел позицию по вопросу вступления Украины в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае вступления Украины в НАТО миру были бы обеспечены «ясность и стабильность». Об этом сообщает Daily Mail.

Джонсон заявил, что результатом многолетней неспособности НАТО выполнить свое обещание и «пустить украинцев под защиту оборонительного зонтика» альянса стал «самый кровопролитный» конфликт в Европе за долгие годы.

Экс-премьер призвал принять Украину в НАТО «ради ясности, стабильности и долгосрочного мира». Отметим, что ранее Джонсон заявлял, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем не будет «даже близко возможным».

На экс-футболиста Савина завели дело о дискредитации ВС РФ

Тверской районный суд столицы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении блогера и бывшего футболиста Евгения Савина за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«В суде зарегистрирован административный протокол в отношении Савина Евгения Леонидовича», - сказала она, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.

Костомаров пришел в сознание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пришел в сознание и поговорил с родными. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

10 января СМИ написали, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.

Позже отец Костомарова подтвердил, что его сын был госпитализирован. Он отмечал, что фигуриста решили перевести в больницу в Коммунарке.

Уточнены правила проезда перекрестков с круговым движением

В РФ с 1 марта в четвертый раз за последние 12 лет изменят правила проезда перекрестков с круговым движением. Как заявили эксперты, опрошенные «Российской газетой», правила все еще не учитывают особенности некоторых перекрестков.

По новой редакции ПДД, при выезде на круг водитель, едущий не по главной дороге, должен уступить тем, кто двигается по кругу.

В предыдущей редакции говорилось, что водители, едущие по перекрестку с круговым движением, имеют преимущество перед выезжающими на круг. Эта формулировка не подразумевала, что «круги» бывают не только на равнозначных дорогах, но и на дорогах с разными приоритетами движения.

Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов высказался о сожжение Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Его слова доступны в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсмен назвал произошедшее провокацией.