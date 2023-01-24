Норвегия допросила бежавшего члена ЧВК «Вагнер»

Полиция Норвегии допросила россиянина, экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в эту страну. Темой допроса было его пребывание на Украине, пишет Reuters.

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Допрос провела национальная служба уголовной полиции Норвегии (Kripos), она отвечает за расследование военных преступлений. Пока у россиянина статус свидетеля, другие подробности о допросе не сообщают.

«Ранее он говорил, что был частью группы "Вагнера", и Kripos интересно получить больше информации об этом периоде», — заявили в полиции.