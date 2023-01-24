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27 минут назад

Джонсон изменил позицию по вступлению Украины в НАТО

Мария Иванова

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае вступления Украины в НАТО миру были бы обеспечены «ясность и стабильность». Об этом сообщает Daily Mail.

Джонсон заявил, что результатом многолетней неспособности НАТО выполнить свое обещание и «пустить украинцев под защиту оборонительного зонтика» альянса стал «самый кровопролитный» конфликт в Европе за долгие годы.

Экс-премьер призвал принять Украину в НАТО «ради ясности, стабильности и долгосрочного мира». Отметим, что ранее Джонсон заявлял, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем не будет «даже близко возможным».

По мнению Джонсона, чтобы предотвратить весеннее наступление, «американцы, немцы, поляки и другие» должны предоставить Украине сотни танков.

«Итак, позвольте мне задать вопрос еще раз: какие могут быть мыслимые основания для задержки? Почему мы не оказываем украинцам всю необходимую помощь сейчас, когда они в ней нуждаются?» - написал он.

22 января Джонсон посетил Украину (впервые за последнее время не в качестве премьер-министра - он больше не занимает никаких государственных постов). Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил подготовку февральского саммита, с помощью которого Киев хочет реализовать свою «формулу мира».

Столтенберг: Украина сможет вступить в НАТО после боевых действий

Во время встречи с Джонсоном Зеленский назвал лучшей гарантией мира членство Украины в НАТО.

Британия - пока единственная страна, согласовавшая передачу Украине танков - 14 Challenger 2.

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