Володин: в Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества уехавших из страны россиян

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме изучают вопрос о введении конфискации имущества покинувших страну россиян, которые ее «поливают грязью».

Ранее Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из России и открыто поддерживает реабилитацию нацизма, экстремизма и дискредитирует Вооруженные силы РФ.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова также предложила использовать имущество граждан, уехавших из России, для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот.