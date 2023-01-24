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42 минуты назад

Володин: в Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества уехавших из страны россиян

Газета.Ruиещё 1

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме изучают вопрос о введении конфискации имущества покинувших страну россиян, которые ее «поливают грязью».

Ранее Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из России и открыто поддерживает реабилитацию нацизма, экстремизма и дискредитирует Вооруженные силы РФ.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова также предложила использовать имущество граждан, уехавших из России, для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот.

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Комментируя это предложение, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что в этом вопросе «без серьезных поправок в Уголовный кодекс — никак». Он отметил, что уехать из страны не является преступлением.

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