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14 минут назад

Два крупных чиновника на Украине ушли в отставку из-за скандалов

Никита Бородкин

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов и заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко подали в отставку. Об этом сообщает РБК.

На Украине произошли еще две громкие отставки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шаповалов на своей должности отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его прошение уже поддержал глава Минобороны Алексей Резников — представление направили на утверждение в кабинет министров. В ведомстве отметили, что замминистра решил уйти в отставку после публикаций СМИ о закупке продуктов по завышенным ценам — чтобы не ставить под угрозу стабильное обеспечение ВСУ.

«Заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрирующим, что интересы обороны выше любых должностей или кафедр», — заявили в Минобороны.

Симоненко решил уйти в отставку после публикации «Украинской правды» — их журналист Михаил Ткач написал, что на новогодних каникулах замгенпрокурора провел 10 дней в Марбелье в Испании, несмотря на военное положение и запрет покидать страну. Генпрокурор Украины Андрей Костин уже подписал указ о его увольнении.

Замглавы офиса Зеленского заявил о своей отставке

Напомним, что это уже третья крупная отставка на Украине за вторник, 24 января. Ранее уйти с должности решил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Владимир Зеленский подписал указ об его увольнении. По информации «РБК-Украина», Тимошенко может возглавить областную военную администрацию на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В мире,Кирилл Тимошенко,Михаил Ткач,Вячеслав Шаповалов,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Андрей Костин,
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