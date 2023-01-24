На Украине произошли еще две громкие отставки

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов и заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко подали в отставку. Об этом сообщает РБК.

Шаповалов на своей должности отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его прошение уже поддержал глава Минобороны Алексей Резников — представление направили на утверждение в кабинет министров. В ведомстве отметили, что замминистра решил уйти в отставку после публикаций СМИ о закупке продуктов по завышенным ценам — чтобы не ставить под угрозу стабильное обеспечение ВСУ.

«Заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрирующим, что интересы обороны выше любых должностей или кафедр», — заявили в Минобороны.

Симоненко решил уйти в отставку после публикации «Украинской правды» — их журналист Михаил Ткач написал, что на новогодних каникулах замгенпрокурора провел 10 дней в Марбелье в Испании, несмотря на военное положение и запрет покидать страну. Генпрокурор Украины Андрей Костин уже подписал указ о его увольнении.