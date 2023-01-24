Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах Киевской области, по предварительной информации, стала ошибка пилота. Как сообщает ТАСС, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в МВД.

По информации украинского издания «Вести», вертолет в то утро летел в тумане и мог задеть крышу детского сада. Вместе с тем генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что на месте происшествия продолжают работать следователи, которые рассматривают все возможные версии происшествия.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром в среду, 18 января. Вертолет упал рядом с детским садом, после чего случился взрыв, вызвавший сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.