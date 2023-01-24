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31 минуту назад

Украинские СМИ назвали причину крушения вертолета с руководством МВД

Никита Бородкин

Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах Киевской области, по предварительной информации, стала ошибка пилота. Как сообщает ТАСС, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в МВД.

По информации украинского издания «Вести», вертолет в то утро летел в тумане и мог задеть крышу детского сада. Вместе с тем генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что на месте происшествия продолжают работать следователи, которые рассматривают все возможные версии происшествия.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром в среду, 18 января. Вертолет упал рядом с детским садом, после чего случился взрыв, вызвавший сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

СБУ назвала три версии крушения вертолета с главой МВД Украины

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, всего жертвами крушения воздушного средства 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей. В офисе Владимира Зеленского заявляли, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия.

Происшествия,Видео,Евгений Брин,Денис Монастырский,Владимир Зеленский,Андрей Костин,СБУ,
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