На экс-футболиста Савина завели дело о дискредитации ВС РФ

Тверской районный суд столицы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении блогера и бывшего футболиста Евгения Савина за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«В суде зарегистрирован административный протокол в отношении Савина Евгения Леонидовича», - сказала она, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.
Евгению Савину вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).
Ему грозит административный штраф в размере до 50 тыс. руб.