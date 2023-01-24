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28 минут назад

На бывшего футболиста Евгения Савина завели дело о дискредитации Вооруженных сил РФ

Агентство «Москва»

Тверской районный суд столицы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении блогера и бывшего футболиста Евгения Савина за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ксения Розина.

На экс-футболиста Савина завели дело о дискредитации ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В суде зарегистрирован административный протокол в отношении Савина Евгения Леонидовича», - сказала она, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.

Евгению Савину вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

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Ему грозит административный штраф в размере до 50 тыс. руб.

Общество,Евгений Савин,
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