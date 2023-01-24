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59 минут назад

Лукашенко заявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

Алиса Селезнёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Украина предлагает заключить пакт о ненападении, одновременно продолжая готовить у себя боевиков. Его слова приводит БелТА.

Такое заявление глава государства сделал на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их [боевиков]», - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии констатировал, что «по периметру хватает вопросов» — и в воздушном пространстве, и на земле.

Лукашенко обвинил Запад в использовании Украины против Белоруссии

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Минск обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко создание единого оборонного пространства и обеспечение безопасности союзного государства. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с Александром Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия разделяют единую позицию по вопросу целей спецоперации на Украине.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию.

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