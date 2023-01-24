Лукашенко заявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их [боевиков]», - подчеркнул Лукашенко.