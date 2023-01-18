Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СБУ назвала три версии крушения вертолета с главой МВД Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала три версии крушения вертолета в Броварах, которые рассматривают следователи. Как сообщает РБК, в них входят нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного судна.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром в среду, 18 января. Вертолет упал рядом с детским садом, после чего случился взрыв, вызвавший сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

Пригожин заявил о скором закрытии YouTube

Zuma/TACC

В ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны. Об этом заявил основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

«В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — указал он.

Страна ЕС попросила исключить ее из антироссийских санкций

Венгрия попросила исключить ее из антироссийских санкций, поскольку без других источников страна не может получить необходимые энергоресурсы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что Венгрия до сих пор покупает нефть и газ у России.

«Почему? Потому что наша инфраструктура не дает нам возможности снабжать страну из других источников. Для строительства инфраструктуры нужно время», — прокомментировал он.

Казахстан пояснил, как будут работать новые правила въезда

Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180-дневного периода, будут распространяться на тех, кто въедет в страну после 27 января. Об этом РИА Новости заявил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдонгаров.

«Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать», - рассказал он.

Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину

Переговоры главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса прошли середине ноября прошлого года в Анкаре.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию отменили

Этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 в России проводиться не будут. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Решение было принято советом ISU на заседании 16 января.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не должны проводиться до дальнейшего уведомления», - отмечается в документе, опубликованном ISU.

Спецназ ликвидировал сбежавшего из части военного

Сотрудники силовых ведомств обнаружили и ликвидировали в Липецкой области сбежавшего из воинской части военнослужащего Дмитрия Перова. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале правительства региона.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Народную артистку России Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Об этом сообщили организаторы спектаклей с ее участием.

"С большим сожалением сообщаем, что Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", — следует из объявления регионального отделения "Кассир.ру" в Петрозаводске.

Депутат высказался о тайной помощи ВС Украины Болгарией

Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria

Факт скрытой поддержки боеприпасами со стороны руководства Болгарии Вооруженных сил Украины не должен вызывать удивления и недоумения, поскольку София давно «вписана» в Евросоюз в Евроатлантические структуры и не может не подчиняться правилам этих объединений, таким мнением поделился с NEWS.ru зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он указал, что как бы население Болгарии не выступало за братские отношения с Россией, София, как и другие страны Европы, склонна подчиняться воле «заокеанских хозяев».

Болгария давно вписана в ЕС и Евроатлантические структуры и не может не подчинятся тем правилам, которые существуют в этих объединениях. <...> Несмотря на частые протесты населения против прозападного курса нынешнего руководства страны, как и, впрочем, другие государства Европы, склонны подчиняться воле своих заокеанских хозяев, — сказал парламентарий.

Массовая драка произошла в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали шестерых человек, которые устроили драку на Бауманской улице в центре Москвы. Среди задержанных - четверо студентов, сообщили ТАСС в среду в правоохранительных органах.