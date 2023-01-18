Депутат высказался о тайной помощи ВС Украины Болгарией

Факт скрытой поддержки боеприпасами со стороны руководства Болгарии Вооруженных сил Украины не должен вызывать удивления и недоумения, поскольку София давно «вписана» в Евросоюз в Евроатлантические структуры и не может не подчиняться правилам этих объединений, таким мнением поделился с NEWS.ru зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он указал, что как бы население Болгарии не выступало за братские отношения с Россией, София, как и другие страны Европы, склонна подчиняться воле «заокеанских хозяев».