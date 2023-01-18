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13 минут назад

«Не могут не подчиняться»: депутат о тайной помощи ВС Украины Болгарией

News.ru

Факт скрытой поддержки боеприпасами со стороны руководства Болгарии Вооруженных сил Украины не должен вызывать удивления и недоумения, поскольку София давно «вписана» в Евросоюз в Евроатлантические структуры и не может не подчиняться правилам этих объединений, таким мнением поделился с NEWS.ru зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он указал, что как бы население Болгарии не выступало за братские отношения с Россией, София, как и другие страны Европы, склонна подчиняться воле «заокеанских хозяев».

Депутат высказался о тайной помощи ВС Украины Болгарией
Фото: Ministry of Defence of the Republic of BulgariaMinistry of Defence of the Republic of Bulgaria

Болгария давно вписана в ЕС и Евроатлантические структуры и не может не подчинятся тем правилам, которые существуют в этих объединениях. <...> Несмотря на частые протесты населения против прозападного курса нынешнего руководства страны, как и, впрочем, другие государства Европы, склонны подчиняться воле своих заокеанских хозяев, — сказал парламентарий.

Ранее издание Die Welt провело расследование, в ходе которого выяснилось, что весной прошлого года Болгария осуществляла скрытые поставки топлива и советских образцов вооружения на Украину, тем самым обеспечив до трети потребностей ее вооруженных сил. Информацию о военных поставках подтвердили изданию бывший премьер Болгарии Кирил Петков и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По данным Welt, поставки оплачивались Великобританией и США.

Политика,Кирил Петков,Дмитрий Кулеба,Дмитрий Новиков,Комитет госдумы по международным делам,ЕС,
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