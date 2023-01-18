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24 минуты назад

Актриса Лариса Удовиченко госпитализирована в Москве

Газета.Ru

Народную артистку России Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Об этом сообщили организаторы спектаклей с ее участием.

Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С большим сожалением сообщаем, что Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", — следует из объявления регионального отделения "Кассир.ру" в Петрозаводске.

Там уточнили, что спектакль всё же состоится, но с другой актрисой. Аналогичное сообщение опубликовали организаторы из Великого Новгорода, уточняет Общественная служба новостей. Однако они не стали распространяться о диагнозе знаменитости.

Проклову госпитализировали со сложным переломом

Сама 67-летняя звезда пока не комментировала информацию о госпитализации.

Общество,Лариса Удовиченко,
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