Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Народную артистку России Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Об этом сообщили организаторы спектаклей с ее участием.

"С большим сожалением сообщаем, что Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", — следует из объявления регионального отделения "Кассир.ру" в Петрозаводске.

Там уточнили, что спектакль всё же состоится, но с другой актрисой. Аналогичное сообщение опубликовали организаторы из Великого Новгорода, уточняет Общественная служба новостей. Однако они не стали распространяться о диагнозе знаменитости.