Пригожин заявил о скором закрытии YouTube

В ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны. Об этом заявил основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

«В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — указал он.

Пригожин также назвал YouTube информационной чумой.

Он отметил, что в России большое количество собственных ресурсов для просмотра контента — к примеру, «ВКонтакте», «Одноклассники» и RuTube.