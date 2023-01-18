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38 минут назад

СБУ назвала три версии крушения вертолета с главой МВД Украины

Никита Бородкин

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала три версии крушения вертолета в Броварах, которые рассматривают следователи. Как сообщает РБК, в них входят нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного судна.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром в среду, 18 января. Вертолет упал рядом с детским садом, после чего случился взрыв, вызвавший сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказывал, что вертолет летел в зону боевых действий. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что потерпевшее крушение судно было приобретено во Франции, их поставляли всем силовым структурам.

Раскрыт маршрут упавшего вертолета с главой МВД Украины

В СБУ уточнили, что жертвами происшествия стали 16 человек, в том числе трое детей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще 25 получили травмы, 10 из них — несовершеннолетние. Глава государства поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства инцидента.

Происшествия,Видео,Евгений Брин,Юрий Игнат,Денис Монастырский,Кирилл Тимошенко,Владимир Зеленский,СБУ,
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