СБУ назвала три версии крушения вертолета с главой МВД Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала три версии крушения вертолета в Броварах, которые рассматривают следователи. Как сообщает РБК, в них входят нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного судна.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром в среду, 18 января. Вертолет упал рядом с детским садом, после чего случился взрыв, вызвавший сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказывал, что вертолет летел в зону боевых действий. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что потерпевшее крушение судно было приобретено во Франции, их поставляли всем силовым структурам.