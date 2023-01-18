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23 минуты назад

В Казахстане разъяснили новые правила въезда для мигрантов

Елена Прошина

Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180-дневного периода, будут распространяться на тех, кто въедет в страну после 27 января. Об этом РИА Новости заявил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдонгаров.

Казахстан пояснил, как будут работать новые правила въезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать», - рассказал он.

Он уточнил, что новые правила не коснутся тех, кто уже находится в Казахстане. Он также добавил, что правило не будет применяться к приехавшим в Казахстан по визе и тем, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание.

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов

Ранее стало известно, что власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь иммигранты без визы могут находиться в республике до 30 дней со дня пресечения границы, в общей сложности — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Общество,ЕАЭС,
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