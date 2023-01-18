Казахстан пояснил, как будут работать новые правила въезда

Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180-дневного периода, будут распространяться на тех, кто въедет в страну после 27 января. Об этом РИА Новости заявил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдонгаров.

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«Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать», - рассказал он.

Он уточнил, что новые правила не коснутся тех, кто уже находится в Казахстане. Он также добавил, что правило не будет применяться к приехавшим в Казахстан по визе и тем, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание.