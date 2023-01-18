Казахстан пояснил, как будут работать новые правила въезда

Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180-дневного периода, будут распространяться на тех, кто въедет в страну после 27 января. Об этом РИА Новости заявил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдонгаров.
«Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать», - рассказал он.
Он уточнил, что новые правила не коснутся тех, кто уже находится в Казахстане. Он также добавил, что правило не будет применяться к приехавшим в Казахстан по визе и тем, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание.
Ранее стало известно, что власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь иммигранты без визы могут находиться в республике до 30 дней со дня пресечения границы, в общей сложности — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.