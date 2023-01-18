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50 минут назад

В Липецкой области ликвидировали сбежавшего из воинской части вооруженного военнослужащего

ТАСС

Сотрудники силовых ведомств обнаружили и ликвидировали в Липецкой области сбежавшего из воинской части военнослужащего Дмитрия Перова. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале правительства региона.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации Девицкого сельсовета Усманского района Липецкой области, военнослужащий после побега из воинской части ожидался в том числе в селе Новоуглянка, где его ловили. По данным собеседника агентства, во время операции по задержанию военнослужащего эвакуация населения не потребовалась. Ранее несколькоTelegram-каналов сообщали, что сбежавшего вооруженного военнослужащего также разыскивали в Воронеже, откуда он якобы направился в Липецкую область.

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