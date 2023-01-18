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53 минуты назад

Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры глав ЦРУ и Службы внешней разведки (СВР) в 2022 году состоялись по просьбе главы США Джо Байдена к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса прошли середине ноября прошлого года в Анкаре.

СМИ сообщали, что они обсуждали вопросы, связанные с задержанными в РФ гражданами США и ядерной угрозой. По данным CNN, Бернс говорил о «последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности».

В МИД РФ отмечали, что переговоры были проведены по просьбе США.

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