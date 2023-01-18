Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину

Переговоры главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса прошли середине ноября прошлого года в Анкаре.

СМИ сообщали, что они обсуждали вопросы, связанные с задержанными в РФ гражданами США и ядерной угрозой. По данным CNN, Бернс говорил о «последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности».