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В Совфеде назвали российскую «формулу мира» с Украиной

У нас формула мира определена нашим президентом в самом начале специальной военной операции. Это задачи операции, они не изменились. А то, что предлагает господин Зеленский, не то что нереально, это неосуществимо никогда, пока существует Россия, — заявил Джабаров.

Стали известны подробности падения ракеты ВСУ в Белоруссии

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Минобороны Белоруссии сообщило, что украинская ракета упала рядом с городом Иваново в Брестской области, передает ТАСС.

"Иваново в Брестской области", - сказали представители ведомства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее "БелТА" сообщало, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300.

В Совфеде оценили предложение конфисковать имущество уехавших россиян

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество россиян, покинувших страну, и направить его на нужды спецоперации на Украине.

«Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал политик в своем Telegram-канале.

Назван крупнейший покупатель российской нефти

После вступления в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти морским путем Индия с отрывом стала крупнейшим рынком для этих партий сырья с долей как минимум в 42%, говорится в отчете Центра развития энергетики.

Отмечается, что в текущем году направления экспорта изменились радикальным образом. Так, в феврале 70% морского экспорта нефти из России приходилось на страны ЕС и Великобританию, и еще 9% - на Японию и Южную Корею.

"Таким образом, совокупная доля Китая и Турции в морских поставках нефти из РФ занимала немногим более 20%, а поставок в Индию фактически не было. В первой половине декабря Индия стала с отрывом крупнейшим рынком для морских партий российской нефти с долей как минимум в 42%", - указывается в отчете.

Страна ЕС призвала уехать сбежавших от мобилизации россиян

Госсекретарь Министерства юстиции Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что власти страны могут депортировать россиян, просящих убежище из-за частичной мобилизации. Об этом сообщает NL Times.

Ван дер Бург, отвечающий за политику предоставления убежища, заявил, что министр обороны РФ дал указание завершить мобилизацию в конце октября, поэтому бежавшие в Нидерланды россияне «больше не имеют самоочевидного права оставаться» в стране.

Чиновник подчеркнул, что эти россияне могут больше не опасаться призыва.

Путин одобрил штрафы и сроки за осквернение георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. За ее публичное осквернение предусмотрен штраф до 5 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе отмечается, что георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. В том числе и во время памятных мероприятий связанных с днями воинской славы России, памятными датами а также в ходе мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

«Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в документе.

Разведка Украины заявила о тупике в боевых действиях

Ситуация в боевых действиях на Украине зашла в тупик — ни одна из сторон не может добиться ощутимых результатов. Как сообщает URA.RU, об этом заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.

«Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал глава украинской спецслужбы.

Раскрыты подробности стрельбы по пассажирским автобусам в Подмосковье

Устроивший стрельбу из окна жилого дома по пассажирским автобусам в поселке Дрожжино Ленинского района Подмосковья находился в нетрезвом состоянии, рассказал очевидец происшествия Дмитрий. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл подробности происшествия.

Стрельба началась 29 декабря на Южной улице, 25, рассказал Дмитрий. По его словам, рядом с этим домом находится конечная остановка автобусов, по которой неизвестный открыл огонь.

«Я подходил к остановке, шел на автобус на работу ехать и увидел какой-то кипиш. Оказалось, там уже были постреляны окна автобусов. Мы долго стояли и смотрели, в итоге нашли его в последнем подъезде 25-го дома на шестом этаже. Он оттуда вывалился, я увидел, что он со стволом в руке. Он повисел-повисел, ему начали орать, мол ствол убери, и он спрятался, понял, что он натворил что-то», — поделился он.

Автомобили по ОСАГО начнут чинить б/у деталями

О необходимости ввести практику использования подержанных запчастей при компенсации за страховые случаи в рамках ОСАГО заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью газете «Известия». По его словам, такая практика может быть внедрена уже в I квартале 2023 года на правах пилотного проекта в Приморье.

«Чтобы использовать бывшие в употреблении запчасти, придется подготовить нормативные документы и требования, это займет как минимум три-шесть месяцев. Мы скоро обратимся с администрацией Приморского края, где как раз наиболее активно используют такие детали, чтобы в виде эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах», — рассказал Уфимцев.

Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Плющенко

Продюсер Яна Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».