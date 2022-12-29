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25 минут назад

Пока вы не уснули: российская «формула мира» с Украиной и падение ракеты в Белоруссии

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Совфеде назвали российскую «формулу мира» с Украиной

Российская «формула мира» представляет собой цели, поставленные президентом Владимиром Путиным в начале СВО, рассказал Lenta.ru зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил, что «формула» президента Украины Владимира Зеленского неприемлема. Сенатор отметил, что требования украинского лидера невыполнимы, пока существует Россия.

У нас формула мира определена нашим президентом в самом начале специальной военной операции. Это задачи операции, они не изменились. А то, что предлагает господин Зеленский, не то что нереально, это неосуществимо никогда, пока существует Россия, — заявил Джабаров.

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Стали известны подробности падения ракеты ВСУ в Белоруссии

соцсети

Минобороны Белоруссии сообщило, что украинская ракета упала рядом с городом Иваново в Брестской области, передает ТАСС.

"Иваново в Брестской области", - сказали представители ведомства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее "БелТА" сообщало, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300.

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В Совфеде оценили предложение конфисковать имущество уехавших россиян

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество россиян, покинувших страну, и направить его на нужды спецоперации на Украине.

«Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал политик в своем Telegram-канале.

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Назван крупнейший покупатель российской нефти

После вступления в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти морским путем Индия с отрывом стала крупнейшим рынком для этих партий сырья с долей как минимум в 42%, говорится в отчете Центра развития энергетики.

Отмечается, что в текущем году направления экспорта изменились радикальным образом. Так, в феврале 70% морского экспорта нефти из России приходилось на страны ЕС и Великобританию, и еще 9% - на Японию и Южную Корею.

"Таким образом, совокупная доля Китая и Турции в морских поставках нефти из РФ занимала немногим более 20%, а поставок в Индию фактически не было. В первой половине декабря Индия стала с отрывом крупнейшим рынком для морских партий российской нефти с долей как минимум в 42%", - указывается в отчете.

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Страна ЕС призвала уехать сбежавших от мобилизации россиян

Госсекретарь Министерства юстиции Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что власти страны могут депортировать россиян, просящих убежище из-за частичной мобилизации. Об этом сообщает NL Times.

Ван дер Бург, отвечающий за политику предоставления убежища, заявил, что министр обороны РФ дал указание завершить мобилизацию в конце октября, поэтому бежавшие в Нидерланды россияне «больше не имеют самоочевидного права оставаться» в стране.

Чиновник подчеркнул, что эти россияне могут больше не опасаться призыва.

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Путин одобрил штрафы и сроки за осквернение георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. За ее публичное осквернение предусмотрен штраф до 5 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе отмечается, что георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. В том числе и во время памятных мероприятий связанных с днями воинской славы России, памятными датами а также в ходе мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

«Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в документе.

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Разведка Украины заявила о тупике в боевых действиях

Ситуация в боевых действиях на Украине зашла в тупик — ни одна из сторон не может добиться ощутимых результатов. Как сообщает URA.RU, об этом заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.

«Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал глава украинской спецслужбы.

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Раскрыты подробности стрельбы по пассажирским автобусам в Подмосковье

Устроивший стрельбу из окна жилого дома по пассажирским автобусам в поселке Дрожжино Ленинского района Подмосковья находился в нетрезвом состоянии, рассказал очевидец происшествия Дмитрий. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл подробности происшествия.

Стрельба началась 29 декабря на Южной улице, 25, рассказал Дмитрий. По его словам, рядом с этим домом находится конечная остановка автобусов, по которой неизвестный открыл огонь.

«Я подходил к остановке, шел на автобус на работу ехать и увидел какой-то кипиш. Оказалось, там уже были постреляны окна автобусов. Мы долго стояли и смотрели, в итоге нашли его в последнем подъезде 25-го дома на шестом этаже. Он оттуда вывалился, я увидел, что он со стволом в руке. Он повисел-повисел, ему начали орать, мол ствол убери, и он спрятался, понял, что он натворил что-то», — поделился он.

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Автомобили по ОСАГО начнут чинить б/у деталями

О необходимости ввести практику использования подержанных запчастей при компенсации за страховые случаи в рамках ОСАГО заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью газете «Известия». По его словам, такая практика может быть внедрена уже в I квартале 2023 года на правах пилотного проекта в Приморье.

«Чтобы использовать бывшие в употреблении запчасти, придется подготовить нормативные документы и требования, это займет как минимум три-шесть месяцев. Мы скоро обратимся с администрацией Приморского края, где как раз наиболее активно используют такие детали, чтобы в виде эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах», — рассказал Уфимцев.

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Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Плющенко

Продюсер Яна Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Здесь столько дорогих, не побоюсь этого слова, фигуристов. Могу сказать, что затраты на стафф, то есть только фигуристов, 30 миллионов рублей», — заявила Рудковская.

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В мире,Андрей Клишас,Владимир Зеленский,Владимир Джабаров,Евгений Уфимцев,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Владимир Путин,Всероссийский союз страховщиков,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совет Федерации,ЕС,
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